Эпидобстановка по коронавирусу остается прежней

По состоянию на утро 6 апреля количество заболевших новой коронавирусной инфекцией остается на прежнем уровне, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Всего в инфекционной больнице остаются 22 пациента. Под наблюдением по месту жительства продолжают находиться 1781 человек.

С начала года под наблюдением находились 4946 человек, снято с наблюдения по завершению карантинного периода 3165 человек.

Напомним, что с 1 апреля в Севастополе действует режим всеобщей самоизоляции.

Единая горячая линия для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения Covid-19: (8692) 41-77-07.