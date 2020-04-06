Четверых готовят к выписке

Четверо из пяти пациентов, лежащих в инфекционной больнице Севастополя с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, скорее всего, выпишут уже на этой неделе.

По каждому из них получен заключительный анализ, являющийся основанием к выписке. Об этом на аппаратном совещании 6 апреля сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

— Благодаря эффективным действиям по сдерживанию распространения новой коронавирусной инфекции, нам удалось достаточно активно поработать над усовершенствованием коечного фонда городской инфекционной больницы, — сказал А.Кулагин.

По его словам, на сегодня всего развернуто 228 коек, в том числе 52 — детские. Из них под лечение коронавирусной инфекции опредлено 225 коек, в том числе 50 детских.

На утро 6 апреля подключены к кислороду 38 коек и готовы к приему пациентов интенсивной терапии и реанимации. Кроме того, в наличии еще 39 аппаратов искусственной вентиляции легких.

— В течение сегодняшнего дня будет доведен коечный фонд и реанимации до 42 коек. С сегодняшнего дня планируется дальнейшее разводка кислорода в 4 -м, а затем в 3-м отделении инфекционной больницы.

По информации А.Кулагина, планируется оборудовать 78-80 коек аппаратами искусственной вентиляции легких — инвазивными и неинвазивными.

— Всего же нам положено оснастить этими аппаратами 70% от имеющегося коечного фонда, то есть, порядка 158 коек, — сказал А.Кулагин.