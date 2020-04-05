В Крыму 20 заболевших коронавирусной инфекцией

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о подтверждении двух новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Крыму.

«В Республике Крым подтверждено еще два местных случая коронавирусной инфекции. Это контактные по одному домашнему очагу (члены одной семьи, имевшие контакт с заболевшим, который прибыл из Московской области, — этот случай был подтвержден 2 апреля)», — сообщил С.Аксёнов.

Таким образом, на 5 апреля в регионе зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, 16 из которых завозные, четыре случая — местные, из двух семейных очагов.

В отношении всех контактных лиц проводятся профилактические мероприятия. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, из числа отдаленных контактов — находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Проводится лабораторное обследование всех выявленных граждан.

В Крыму пытаются установить всех пассажиров междугородного автобуса, который 25 марта в 11.40 отправился с ялтинского автовокзала в Симферополь на Центральный автовокзал, а в 14.00 — в Сочи. Их просят позвонить на «горячую линию» 112.

Ранее сообщалось, что инфицированный коронавирусом мужчина, прилетевший из Москвы, добирался до Керчи автобусом.