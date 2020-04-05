Неудачно самоизолировался на пляже

В Крыму за нарушение ограничительных мероприятий по самоизоляции привлечен к ответственности 42-летний житель Пермского края, сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудники Евпаторийского линейного пункта полиции при патрулировании береговой линии Черного моря выявили жителя Пермского края, нарушавшего режим самоизоляции, действующего на территории Республики Крым.

Мужчина 1978 года рождения прибыл в середине марта на автобусе в Севастополь, приобрел спасательный плотик, названный в полицейском протоколе «оборудованием для отдыха и проживания», и отправился путешествовать. Некоторое время он отдыхал в Сочи и на территории Краснодарского края, а потом вернулся в Крым.

Свой плот путешественник перевозил на такси с прицепом, так как он имеет значительный вес и размер.

Странствия его закончились на пляже в Евпатории, где мужчина решил дождаться окончания ограничительных мероприятий по самоизоляции. Там-то его и обнаружили полицейские линейного отдела и составили админпротокол, на основании которого Евпаторийский городской суд оштрафовал путешественника на 15 тысяч рублей.