В Крыму два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом было объявлено на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым, который работает в ежедневном режиме.

«В Республике Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции. Один из заболевших — крымчанин, прибывший из Москвы, второй — житель Москвы, приехавший к родственникам в Крым. Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции, 16 из которых завозные, два — местные, из одного семейного очага», — объявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Оба инфицированных прилетели в Крым самолетами. Один из них добирался до Керчи рейсовым автобусом.

В отношении всех контактных и прибывших на территорию Крыма граждан проводятся профилактические мероприятия. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения. Лица из числа отдаленных контактов и прибывшие находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Проводится лабораторное обследование всех перечисленных граждан, сообщила пресс-служба Главы Республики Крым.