Режим самоизоляции продлен на неделю

Блокпосты на въезде в город пока убирать не будут, а пропуска, для работающих жителей города обещают раздать до конца этой недели. Об этом заявил врио губернатора Севастополя, инспектируя пункт пропуска у села Гончарное, где прошло оперативное совещание с руководителями силовых структур города.

Он объяснил, что президент продлил нерабочие дни в стране до конца апреля и доверил регионам право в рамках оперативной обстановки решать самим, какие дальше вводить ограничения.

— Сейчас я продлю указ об абсолютной самоизоляции до конца следующей недели. Это нужно, чтобы мы получили окончательно всю информацию о тех севастопольцах, которые заезжали из-за границы в начале марта, и поняли, что эта группа риска исключена. Соответственно на следующей неделе мы продолжаем контроль в режиме блокпостов, — сказал М.Развожаев.

По его словам, это не значит, что будет запрещен въезд и выезд из города. Но если кто-то едет в Севастополь из Крыма, у него должен быть пропуск, чтобы было понятно, что он работает на предприятии, которое не закрыто, и что он не нарушает режим строжайшей самоизоляции.

— Если это не так, значит человек нарушает режим самоизоляции, за что, как вы знаете, предусмотрены штрафы, — напомнил врио губернатора Севастоопля.

До конца недели пропуска работающим севастопольцам обещают раздать, хотя выдача проходит со сбоями и огромными очередями. Штрафовать и составлять соответствующие протоколы начнут, когда вся система с пропусками будет отлажена. При этом пропуск не дает право ходить по городу. Он только подтверждает, что вы можете ездить на работу и обратно.

— Это не значит, что в выходные вы можете пойти гулять с этим пропуском, поехать на шашлыки. Эта ситуация в выходные будет жестко контролироваться, — пообещал М.Развожаев.