Почтовые отделения самоизолировались

В период действия режима самоизоляции выдача почтовых отправлений и переводов в отделениях связи города не производится. Пенсии и социальные пособия доставят жителям Севастополя на дом.

Прием почтовых отправлений будет осуществляться только в следующих отделениях:

— №1 — ул.Героев Севастополя, 27, понедельник – пятница 8.00-15.00, суббота 8.00-14.00. Перерыв 13.00-14.00. Выходной — воскресенье.

— №2 — пл.Захарова, 4, понедельник – пятница 8.00-15.00, суббота 8.00-14.00, перерыв 13.00-14.00. Выходной — воскресенье.

— №11 — ул.Большая Морская/Сергеева-Ценского, 21/16, понедельник – пятница 8.00-16.00, суббота 8.00-15.00, без перерыва. Выходной — воскресенье.

— №38 — пр.Октябрьской революции, 89, понедельник – пятница 8.00-15.00, суббота 8.00-14.00. Перерыв 13.00-14.00. Выходной — воскресенье.

— №43 — ул.Невского, 5, понедельник – пятница 8.00-15.00, суббота 8.00-14.00. Перерыв 13.00-14.00. Выходной — воскресенье.

Срок хранения почтовых отправлений на период действия режима самоизоляции:

— судебное, административное — 7 дней;

— писем, почтовых карточек, бандеролей, секограмм, мелких пакетов, мешков «М» — 60 календарных дней;

— посылок, отправлений EMS — 60 календарных дней.

Неврученные на дому почтовые отправления разряда «Судебное» и «Административное» выдаются по предварительному звонку во всех ОПС.