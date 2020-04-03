Пенсии разнесут по домам

С 4 апреля все отделения почтовой связи Севастополя закрыты. Пенсии и пособия всем принесут на дом.

— Это сделано для того, чтобы пенсионеры, получающие у нас пенсии, оставались дома. Пенсии им будут доставляться на дом работниками почтовых отделений, — объяснила начальник обособленного структурного подразделения Севастопольский почтамт ГУП «Почта Крыма» Людмила Глущенко.

Речь идет о военных, гражданских пенсиях, а также социальных пособиях и социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Таким образом, на почтальонов ляжет дополнительная нагрузка, и они будут заниматься только этим. Но график доставки пенсий не меняется.

— Завтра мы начинаем выплату пенсий за 4 и 5 апреля с девяти утра. Выплаты будут производится до 23 апреля, как положено по всем срокам. Поэтому те, кто не получат пенсию по каким-то причинам в свой день, смогут получить ее до 23 числа. В таких отдельных случаях почтальоны, по согласованию с Пенсионным фондом, смогут прийти к пенсионеру в другой день вторично, — сказала Л.Глущенко.

Работники почты также обещают подойти индивидуально в каждом конкретном случае. При возникновении каких-либо непредвиденных обстоятельств, о них можно будет сообщить, написав на сайт «Почты Крыма» или позвонив по телефонам своих почтовых отделений.

К сожалению, почта сегодня испытывает дефицит сотрудников, тем более, что с 4 апреля почтальны в возрасте 60+ работать не будут — самоизолируются. Зато остальные почтовики приложат максимум усилий для доставки пенсий. Нехватку почтальонов восполнят оставшимися сотрудниками отделений связи.

По заверению Л.Глущенко, все почтальоны обеспечены перчатками и масками, в отделениях связи имеются хлорсодержащие дезинфицирующие средства для обработки перчаток.

Кроме того, руководство надеется привлечь к этой работе волонтеров.

Как сообщила Л.Глущенко, одних только пенсионеров, получающих пенсии в почтовых отделениях, в городе насчитывается порядка 30 тысяч человек.