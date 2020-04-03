Как защитить нестационарные торговые объекты

Такое предложение прозвучало на сессии городского парламента 2 апреля, которая рассматривала меры поддержки малого и среднего бизнеса в нынешних условиях борьбы с коронавирусом.

— Там, где малый и средний бизнес, еще ничего не приведено в соответствие, — утверждает заместитель председателя законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач, ссылаясь, в частности, на несовершенство методики определения начальной цены договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в собственности города.

— Сегодня ни один НТО, ни один малый и средний бизнес не работает, а эту методику никто до сих пор не пересмотрел, никто не снизил им ставку платежа, — сказала Т.Лобач.

По ее словам, только за свое нахождение в том или ином месте, помимо платы за патент, заработной платы и всех страховых взносов, владельцы НТО вынуждены платить от 15 до 24 тысяч рублей, а за летние площадки у баров и ресторанов еще больше.

Т.Лобач подчеркнула, что речь идет именно о нормативно-правовых актах правительства города, которые в условиях существующей ситуации необходимо оперативно изменять для поддержания бизнеса.

Она также высказала понимание, что любая вносимая в закон поправка требует финансово-экономического обоснования, однако, по ее мнению, этот вопрос необходимо рассмотреть в ближайшее время.