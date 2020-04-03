Изменился порядок техосмотра автомобилей
В РФ вступил в силу закон, в котором устанавливается новый порядок прохождения обязательного ТО: теперь раз в два года процедуру должны проходить легковые автомобили от четырех до 10 лет, ежегодно — автомобили старше 10 лет, полностью от прохождения процедуры освобождаются автомобили младше четырех лет.
Кто должен проходить ТО раз в полгода?
— такси старше пяти лет (раньше — все такси);
— учебные автомобили, с года выпуска в обращение которых прошло более пяти лет;
— специализированные транспортные средства и прицепы, предназначенные для перевозок опасных грузов.
Кто должен проходить ТО раз в год?
— личные автомобили старше 10 лет (раньше — старше семи лет);
— такси моложе пяти лет;
— прицепы и полуприцепы старше 10 лет;
— автобусы;
— оборудованные для перевозок грузовики;
— грузовики грузоподъемностью более 3,5 тонн;
— учебные автосредства, с года выпуска в обращение которых прошло не более чем пять лет.
Кто должен проходить ТО раз в два года?
— личные автомобили возрастом от четырех до 10 лет (раньше — от трех до семи лет);
— грузовики грузоподъемностью до 3,5 тонн;
— мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы от четырех до 10 лет.
Кто может не проходить ТО?
Личные автомобили младше четырех лет (раньше – младше трех).
Вступление в силу новых правил ТО (видеофиксации и других) перенесено на 2021 год.
Пдготовлено по материалам пресс-службы Государственной Думы РФ