Ищут инвестора, который займется переработкой ТКО

Власти Севастополя планируют до конца текущего года найти инвестора, который создаст в городе мощности и займется переработкой твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил ТАСС замгубернатора Владимир Базаров.

Среди целей национального проекта «Экология» указано, что к концу 2024 года в промышленную эксплуатацию должны быть введены объекты переработки твердых коммунальных отходов общей мощностью 37,1 млн тонн.

«У нас уже появилась сортировка, и следующий шаг — переработка [ТКО]. Сейчас мы готовим техническое задание на конкурс по отбору инвесторов. Мы хотим, чтобы это был крупный российский игрок, для которого это профильная деятельность - и в стране всего несколько таких компаний. Думаю, до конца года определимся с нашим партнером и надеемся заключить до конца года соглашение или инвестиционный договор», — рассказал В.Базаров.

Переработка ТКО в Севастополе, согласно федеральным требованиям, должна начаться до конца 2022 года.

«Соответственно, у нас будет около двух лет, если в этом году заключим договор. И 2021-2022 год будет, чтобы запустить переработку», — пояснил чиновник.

В.Базаров добавил, что также в рамках национального проекта «Экология» в 2020 году планируется завершить проекты рекультивации первой и второй очереди полигона в Первомайской балке, старой свалки в районе Мекензиевых гор, мест хаотического сброса строительных материалов в Юхариной балке и около СТ «КамАЗ». Для расчистки и рекультивации этих участков необходимо, чтобы проектно-сметная документация прошла экологическую экспертизу.

«В этом году мы закончим проектирование. Работы со следующего года начинаются», — уточнил вице-губернатор.

Нацпроект «Экология» рассчитан до 2024 года включительно и включает 11 подразделов, в том числе «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 трлн рублей.