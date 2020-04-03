Делайте влажную уборку два раза в день
В условиях самоизоляции для безопасного во всех смыслах пребывания в квартире необходимо делать влажную уборку не менее двух раз в день.
С таким заявлением выступила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и разработала методические рекомендации.
По мнению специалистов, уборку следует начинать с жилой комнаты, а потом соблюдать последовательность: кухня – ванная – туалет.
Один раз в день дезинфицирующим раствором необходимо протирать дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и другие предметы. Если есть возможность, лучше для этого использовать одноразовые салфетки или ветошь.
При отсутствии дезинфицирующих средств можно использовать отбеливатели для белья — хлорные или кислородные.
Для приготовления раствора следует взять одну часть отбеливателя на 10 частей теплой воды (одну столовую ложку на стакан теплой воды). Раствор тщательно перемешать. Работать в перчатках, не допускать попадания в глаза.
Продезинфицированные поверхности через 5-10 минут следует протереть салфеткой, смоченной чистой водой.
Кухонную посуду и утварь мыть с использованием обычных моющих средств, после чего ее следует ополоснуть кипятком и поставить сушиться, разместив так, чтобы вода свободно стекала с предметов.
Рекомендуется регулярное проветривание помещений в зависимости от погодных условий.
Стирку белья следует проводить в обычном режиме, при температуре воды 60 градусов.
После произведенной уборки руки необходимо обработать кожным антисептиком. При отсутствии антисептика - вымыть руки с мылом, тщательно намыливая их в течение 15-20 секунд, а затем сполоснуть теплой водой.
В случае, если у лица, находящегося на домашней изоляции выявлено инфекционное заболевание, дезинфекция в помещении проводится силами специализированной организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность.