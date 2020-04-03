Делайте влажную уборку два раза в день

В условиях самоизоляции для безопасного во всех смыслах пребывания в квартире необходимо делать влажную уборку не менее двух раз в день.

С таким заявлением выступила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и разработала методические рекомендации.

По мнению специалистов, уборку следует начинать с жилой комнаты, а потом соблюдать последовательность: кухня – ванная – туалет.

Один раз в день дезинфицирующим раствором необходимо протирать дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и другие предметы. Если есть возможность, лучше для этого использовать одноразовые салфетки или ветошь.

При отсутствии дезинфицирующих средств можно использовать отбеливатели для белья — хлорные или кислородные.

Для приготовления раствора следует взять одну часть отбеливателя на 10 частей теплой воды (одну столовую ложку на стакан теплой воды). Раствор тщательно перемешать. Работать в перчатках, не допускать попадания в глаза.

Продезинфицированные поверхности через 5-10 минут следует протереть салфеткой, смоченной чистой водой.

Кухонную посуду и утварь мыть с использованием обычных моющих средств, после чего ее следует ополоснуть кипятком и поставить сушиться, разместив так, чтобы вода свободно стекала с предметов.

Рекомендуется регулярное проветривание помещений в зависимости от погодных условий.

Стирку белья следует проводить в обычном режиме, при температуре воды 60 градусов.

После произведенной уборки руки необходимо обработать кожным антисептиком. При отсутствии антисептика - вымыть руки с мылом, тщательно намыливая их в течение 15-20 секунд, а затем сполоснуть теплой водой.

В случае, если у лица, находящегося на домашней изоляции выявлено инфекционное заболевание, дезинфекция в помещении проводится силами специализированной организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность.