Бизнес нужно поддержать, минимизировав арендную ставку на землю

В Севастополе установлены необоснованно высокие коэффициенты для расчета арендной ставки на землю, которые необходимо срочно пересмотреть.

Заместитель председателя Законодательного собрания Татьяна Лобач настаивает на изменении существующих ставок аренды на землю. Об этом она заявила на внеочередной сессии Законодательного собрания 2 апреля, в ходе обсуждения проекта закона «О внесении изменений в отдельные законы города Севастополя о специальных налоговых режимах».

В своем выступлении Т.Лобач, в частности, напомнила о принятом в апреле 2019 года постановлении правительства Севастополя №219-ПП «Об утверждении Порядка расчета размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя и предоставленных в аренду без торгов».

— Месяц назад было заседание по развитию инвестиционного климата, вы дали отдельное поручение профильному заму привести в соответствие постановлением правительства №219ПП, — обратилась Т.Лобач к присутствующему на заседании врио губернатора Михаилу Развожаеву.

По ее словам, депутаты направили правительству четкую позицию о необоснованно высоких коэффициентах при расчете арендной ставки на землю, в том числе по сравнению с Краснодарским краем. Особенно неблагоприятная ставка установлена по объектам туристического бизнеса. Однако до сих пор никакой реакции из правительства Севастополя не последовало.

— На сегодняшний день земля не может использоваться с коммерческой целью (из-за ограничений по коронавирусу. Прим.ред.), поэтому мы должны для всех, кто вынужден платить налог на землю, установить минимальный налог, и это будет реальная поддержка бизнеса, — считает Т.Лобач, настаивая на пересмотре данного постановления и установлении справедливых коэффициентов.

— Потому что, если сегодня будут простаивать большие гостиничные комплексы или торговые предприятия, у них всю прибыль будет съедать налог на землю, — пояснила зампредседателя заксобрания.

Врио губернатора Михаил Развожаев в целом согласился с позицией Т.Лобач, однако заметил, что представители бизнеса частенько хитрят, стараются минимизировать затраты и уводят своих работников в «серую» зону. А во время таких ситуаций, как нынешняя, требуют от государства помощи и поддержки, заявляя о своих правах.

В то же время он пообещал, что принятый пакет документов — не последний.

— Закон не последний, будет дальше работать, — пообещал он приветствовать любое продуманное деловое предложение, просчитанное при этом экономически.