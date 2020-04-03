В инфекционной больнице остаются 29 пациентов

На утро 3 апреля обстановка в городе с новой коронавирусной инфекцией остается стабильной, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Новых случаев заражения не зарегистрировано. В инфекционной больнице находятся 29 пациентов, пять из которых подтвержден диагноз COVID-19. В течение суток выписаны шесть человек, двое поступили.

С начала года под наблюдением находилось 4141 человек, 2717 сняты с наблюдения по истечении карантинного периода. Под наблюдением по месту жительства остаются 1526 человек.

Правительство города напоминает, что с 1 апреля в Севастополе введен режим всеобщей самоизоляции.

Телефон единой горячей линии для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19 — 41-77-07.