Малая академия наук запустила проект IQ-МАНиЯ

В Малой академии наук утверждают, что быть умным теперь модно. Именно под таким девизом на ютуб-канале запущен дистанционный онлайн образовательный проект IQ-МАНиЯ.

Три раза в неделю (воскресенье, среда, пятница) на ютуб-канале в рамках данной образовательной программы уже выходят научно-познавательные программы, включающие лекции, викторины, мастер-классы и даже научные эксперименты, в которых можно принять участие. Проект рассчитан на школьников с 1-го по 9-й классы, а также учителей и родителей.

— Кроме лекций и мастер-классов, мы обязательно задаем различные видео-вопросы, ответы на которые можно нам присылать. За правильные ответы будем начислять поощрительные баллы, — рассказал «Севастопольской газете» директор Малой академии наук Сергей Пасеин.

По его информации, к проекту уже привлечены лучшие педагоги города по английскому языку, химии, робототехнике, изобразительному искусству и т.д.. Набравших наибольшее количество баллов 1 мая обязательно наградят призами и специальными подарками от Малой академии наук.

Кстати, к проекту могут присоединиться все желающие. Вот, например, в следующее воскресенье сам С.Пасеин готовит интереснейшую программу по инженерному искусству. Так что, советуем заглянуть на ютуб -канал, перейдя по следующей ссылке: http://www.youtube.com/channel/UCpdAc7XfFul1DhblqFBs3yw?view_as=subscriber