В Верхнесадовом устроят «Фруктовый рай»

Верхнесадовское муниципальное образование было выбрано в качестве пилотного в рамках работы по внутриуниверситетскому гранту «Исследование проблем и перспектив развития внутригородских муниципальных образований города Севастополя». Как отметила руководитель проекта, профессор кафедры «Менеджмент и бизнес-аналитика» Маргарита Намханова, для этой территории определены следующие стратегические приоритеты: развитие агропромышленного, туристско-рекреационного кластеров, транспортно-логистического центра.

«В условиях недостаточных полномочий органов местного самоуправления, осуществляется не разработка, а инициация муниципальных проектов, направленных на реализацию региональных, а возможно, и нацпроектов. После этого начинается совместная работа муниципалитетов и департаментов правительства Севастополя», — рассказала М.Нахманова.

В качестве примера таких инициатив она назвала муниципальный проект «Четыре сезона. Ярмарки выходного дня», который позволит развивать туристический кластер.

«Мы предлагаем развитие туризма выходного дня. В Верхнесадовом выбрана площадка, которая может стать основой для проведения четырех сезонных мероприятий «Фруктовый рай», а также ярмарок выходного дня. Основной целевой сегмент — жители Севастополя, которые могут отдохнуть, приобрести экологически чистые продукты», — рассказала руководитель исследования.

Учеными СевГУ были предложены муниципальные проекты и по двум другим стратегическим направлениям развития муниципальных округов.

В Севастополе 10 внутригородских муниципальных образований. Апробированная на материалах Верхнесадовского МО методика стратегирования будет использована и другими муниципалитетами.