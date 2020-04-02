В Крыму откроют две новые лаборатории для тестирования на коронавирус

Сейчас в Крыму в сутки тестирование проходят около 300 человек. К 7 апреля ожидается рост числа исследований до 700 человек в сутки.

Две новые лаборатории по тестированию на новую коронавирусную инфекцию в связи с ожидаемым увеличением числа обследуемых будут открыты в Крыму. Первая начнет работу 6 апреля, сообщила ТАСС руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

Сейчас в Крыму работают две лаборатории Роспотребнадзора, которые не справляются с нагрузкой. Кроме того, можно пройти платное тестирование на коронавирус в частной лаборатории «Гемотест».

«На выходе у нас готовность лаборатории в республиканской детской клинической больнице, с понедельника [6 апреля] они смогут начать работу <...> в круглосуточном режиме. Вторым этапом мы планируем <…> запуск лаборатории на базе детской инфекционной больницы и привлечение других лабораторий, но будем решать этот вопрос по мере необходимости», — сказала Н.Пеньковская на заседании регионального оперативного штаба 2 апреля.

В Крыму 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в Севастополе — пять. Состояние заразившихся удовлетворительное.

В России на 2 апреля у 3548 человек выявлен коронавирус, умерли 30 человек.