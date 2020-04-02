«Тайган» возобновит работу 18 апреля

В ноябре 2019 года О.Зубков заявлял, что намерен раздать, усыпить или отстрелить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание животных после того, как его предприятие проверили органы ветнадзора. На это глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти Крыма не ставят цель закрыть сафари-парк, в нем необходимо устранить ряд нарушений. В декабре Белогорский райсуд вынес два решения о приостановлении работы «Тайгана» на 30 суток за нарушения правил карантина животных. Срок действия решений суда истек, но парк еще закрыт.

«Мы думали, что с 1 апреля нормально, полномасштабно будем работать. На 4 апреля выпуск львов [в летние вольеры] даже назначили. Сейчас мы перенесли на 18 апреля. Но как будет общая ситуация с этим коронавирусом, ситуация очень тревожная», — рассказал О.Зубков.

В соцсетях объявлен сбор средств для поддержки «Тайгана».

«Если будет продление «карантина», то нам не избежать проблем. Потому что три тонны кормов в день мы должны обеспечивать нашим животным. Проблемы с мясом, овощами, со всем проблемы сейчас. И цены пошли вверх, и средств мало — мы пятый месяц закрыты», — рассказал О.Зубков.

Сафари-парк «Тайган» — крупнейший в Европе. На территории в 32 га проживают более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма.