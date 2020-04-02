Новых заболевших не выявлено

По сообщению пресс-службы правительства Севастополя, по состоянию на утро 2 апреля, число зараженных новой коронавирусной инфекцией осталось на прежнем уровне, новых случаев заражения не зафиксировано.

В инфекционной больнице находятся 33 пациента, у пятерых из них подтвержден диагноз Covid-19.

Сообщается, что с начала года в Севастополе под наблюдением находились 4005 человек, 2562 сняты с наблюдения после завершения карантинного периода. 1543 человека наблюдаются по месту жительства.

В правительстве города напоминают, что с 1 апреля в городе действует режим всеобщей самоизоляции.

Единая горячая линия для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: (8692) 41-77-07.