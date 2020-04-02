Налоги снизили, но не для всех

На внеочередном заседании Законодательного собрания 2 апреля принят сразу в двух чтениях закон «О внесении изменений в отдельные законы города Севастополя о специальных налоговых режимах».

Проект документа, которым предусмотрены отдельные налоговые послабления для малого и среднего бизнеса депутатам представил директор департамента финансов городского правительства Владимир Штоп. Речь в нем идет о тех предпринимателях и предприятиях, которые применяют упрощенную схему налогообложения.

Из доклада В.Штопа следует, что правительство разработало налоговые льготы для следующих видов предпринимательской деятельности: транспорт, гостиницы, общественное питание, культура, спорт и досуг, оказание бытовых и туристических услуг, считая, что они более всего пострадают от введенных мер для предотвращения распространения коронавируса.

Для предпринимателей, работающих на патентной системе (только 16 видов деятельности), в два раза уменьшат потенциально возможный размер годового дохода, величина которого и определяет стоимость патента.

По налогу на вмененный доход (по 4 видам деятельности) уменьшат ставку в два раза — до 7,5%.

В случае использования упрощенной системы налогообложения, если облагаются только доходы, налоговая ставка составит 1% (45 видов деятельности). А если — доходы, уменьшенные на величину расходов, то ставка составит 5% (31 вид деятельности).

Сельхозналог решили не трогать, он и так минимальный — 1%.

Представленный законопроект вызвал критику со стороны ряда депутатов, из-за избирательности льготного режима. По мнению заместителя председателя заксобрания Татьяны Лобач, весь бизнес Севастополя в настоящее время находится в непростой ситуации.

— Одним льготы, другим — нет. Сегодня все предпринимательское сообщество считает, что или мы делаем льготы для всех видов предпринимательской деятельности и не должны вычленять одних. У нас все не работают, у всех сегодня домашний режим, — сказала Т.Лобач.

У депутата от КПРФ Василия Пархоменко вызвало непонимание, почему разработкой законопроекта занимался департамент финансов, а не департамент экономики и профильные замы губернатора. Он вообще назвал вносимые поправки весьма несовершенными.

— По-моему, правительству надо было серьезно подумать, чтобы успокоить все категории севастопольцев. Я имею в виду простых наемный работников, которые сидят дома и остались без каких-либо источников дохода. Здесь нужно было бы продумать получение пособия по безработицы в размере МРОТ, — считает В.Пархоменко. Он же предположил, что было бы верно освободить людей от платы за капитальный ремонт, приостановить плату за определенные виды коммунальных услуг и т. д.

В отличие от этих выступавших, депутат Михаил Брицын примирительно охарактеризовал предложенные меры фразой: «Лучше, чем ничего».

— Это первый пакет с мерами поддержки бизнеса, дальше будет разрабатываться следующий. Те корректировки, который необходимы, будут внесены в следующий пакет, в следующий законопроект. Рабочая группа работает, в ней участвуют депутаты Татьяна Лобач и Евгений Дубовик, — подытожил обсуждение председатель заксобрания Владимир Немцев. Таким образом, депутаты проголосовали за принятие законопроекта на условиях его последующей корректировки и гарантий доработки.

— Мы первые в стране принимаем пакет экономических мер. Сегодня мы остановились именно на тех мерах, по которым мы гарантированно получим компенсацию выпадающих доходов из федерального бюджета. Для нас это очень важно, — сказал врио губернатора Михаил Развожаев.

Добавим, что все принятые налоговые послабления начинают действоваит с 1 января 2020 года.