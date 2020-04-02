Интернет на полуострове не ляжет

— Мы отмечаем переход трафика от юридических лиц к физическим. То есть мы видим, что люди — наши клиенты стали работать или учиться из дома, пользуясь в основном домашней сетью. Мы готовы к нагрузкам на сети, — заявил генеральный директор компании Арчил Бесаев.

В пресс-службе компании отметили, что оператор прекрасно понимает, что интернет-услуги также важны в условиях карантина, как и услуги энерго-, водо - и теплоснабжения. Поэтому ведется постоянный мониторинг работы сети. При этом загрузка магистральных каналов связи «Миранда-медиа» сейчас не превышает 80%.

Если нагрузка возрастет, оператор обещает расширить каналы связи.

Ранее «Миранда-медиа» сняла ограничение по скорости интернета.