Чтобы ходить на работу, нужен особый пропуск

В Севастополе для предотвращения распространения коронавируса введен режим самоизоляции. Но многие предприятия не могут прекратить работу и отправить своих сотрудников по домам. Для них нужно получить спецпропуска, наличие которых позволит беспрепятственно добираться до рабочего места.

Для получения пропусков руководителям предприятий и индивидуальным предпринимателям нужно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Севастополя и отправить заявку на электронный ящик 417707@sev.gov.ru, в которой указать название организации или ИП, ИНН и КВЕД, соответствующий виду деятельности по жизнеобеспечению города, и ФИО сотрудников, которым нужно выдать пропуска.

В ответ вам пришлют специальную анкету, которую нужно заполнить и отослать обратно. Где и когда выдадут пропуска, сообщат обратным письмом или по телефону.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону «горячей линии» по коронавирусу: 41-77-07.