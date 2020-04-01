Земельные участки выдавались незаконно

В ходе прокурских проверок выявлены уголовно наказуемые факты противоправной деятельности должностных лиц департамента и управления государственной регистрации права и кадастра города при предоставлении земельных участков в собственность и при регистрации права собственности граждан на земельные участки.

Так, установлено, что 13 земельных участков выданы с нарушением требований земельного законодательства.

В частности, установлен факт неправомерного предоставления гражданам в собственность бесплатно 6 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, что повлекло причинение городу ущерба в размере более 9,8 млн рублей.

В другом случае, по итогам рассмотрения предоставленных на государственную регистрацию документов за гражданами незаконно зарегистрировано право собственности на 7 земельных участков, расположенных в урочище «Ласпи», в непосредственной близости к береговой линии Черного моря. Общая кадастровая стоимость земли превышает 17 млн рублей.

Всего по итогам проведения надзорных мероприятий с начала текущего года опротестованы 12 противоречащих закону правовых актов департамента по имущественным и земельным отношениям города.

К административной ответственности привлечены 3 должностных лица департамента.

По материалам прокурорских проверок по данным фактам следственными органами в отношении должностных лиц департамента и управления в марте текущего года возбуждены уголовные дела.

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры.

Работа ведомства по надзору за исполнением требований земельного законодательства продолжается.