С 1 по 14 апреля автобусы из Крыма в Севастополь ходить не будут

«В связи с решением врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева о приостановлении автобусного сообщения по смежным межрегиональным маршрутам, на автовокзалах и автостанциях города Севастополя (с 1 по 14 апреля 2020 года) ГУП РК «Крымавтотранс» с 1 апреля прекращает реализацию проездных билетов и отправление автобусов, следующих по смежным межрегиональным маршрутам регулярным маршрутам в направлении Севастополя», — такое сообщение размещено на портале правительства Республики Крым.

Там же сообщается о прекращении реализации проездных билетов на межрегиональные маршруты регулярных перевозок в направлении Краснодарского края и отправке туда автобусов.

«В связи с решением администрации Краснодарского края об ограничении с 28 марта по 5 апреля междугородных перевозок по территории Краснодарского края, в том числе транзитных, ГУП РК «Крымавтотранс» прекращена реализация проездных билетов на межрегиональные маршруты регулярных перевозок в направлении Краснодарского края до принятия решения о возобновлении перевозок», — говорится в сообщении.

В Крыму сокращено 40% рейсов по междугородным маршрутам.