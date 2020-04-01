Озеленение на Льва Толстого зачем-то обнулили

От привычных глазу акаций по улице Льва Толстого — на участке от ул.Ковпака до ул.Руднева — остались только пеньки.

Тревогу по этому поводу первыми, как всегда, забили общественники Севастополя.

— В то самое время, когда городские власти настоятельно просят нас не выходить из своих домов, происходят удивительные вещи! На участке улицы Л.Толстого между улицами Ковпака и Руднева, пока все сидят на, так называемом, карантине, исчезли практически все деревья и кустарники. Это что, новый метод борьбы с коронавирусом? Зачем уничтожать «зеленые легкие» города? Да еще в такое время... — задается вопросом активист-общественник Анатолий Туманов в соцсетях.

Действительно, каких-либо предупреждений о сносе деревьев не было.

— Так что же происходит? — этот вопрос «Севастопольская газета» задала севастопольскому специалисту-дендрологу Дмитрию Диденко.

Он предположил, что спил белых акаций обусловлен их неудовлетворительным состоянием.

— В отличие от софоры, ствол акации не разъедается изнутри, и на спиле растение может выглядеть вполне здоровым, а не трухлявым, — пояснил Д.Диденко.

По его словам, судить о здоровье акаций будет вернее по состоянию крон, которые с возрастом начинают «суховершить».

Впрочем, конкретно по улице Льва Толстого Д.Диденко обещал разобраться и дать более обстоятельный ответ.