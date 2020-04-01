Новых заболевших не выявлено

Новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на утро 1 апреля в Севастополе не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе городского правительства.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится 31 пациент, в том числе пятеро человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Под наблюдением по месту жительства находится 1481 человек.

С 1 апреля в Севастополе действует режим всеобщей самоизоляции, а по всей России до 5 апреля выходные дни.

Суть режима самоизоляции — населению настоятельно рекомендовано без острой необходимости не выходить из дома и ограничить все контакты. Это не карантин, который обязаны соблюдать вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу или контактировавшие с такими людьми.

Единая горячая линия для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: (8692) 41-77-07.