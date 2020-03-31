Залили фундаменты всех 16 новых медцентров

Строительство 16 медицинских центров Министерства обороны ведется от Камчатки до Калининграда с 20 марта в круглосуточном режиме в три смены. Севастопольский — должны сдать 15 мая.

На сегодняшний день на всех объектах трудится более 4,5 тысячи военных строителей с участием инженерных и железнодорожных войск. Задействовано свыше 800 единиц специальной техники. На всех объектах выполнена заливка фундаментов, идет монтаж металлоконструкций. Сроки строительства максимально сжаты — от 40 до 56 суток.

Новые медицинские центры общей емкостью 1600 койко-мест строят в рамках развития инфраструктуры действующих военных госпиталей Минобороны России.

В Севастополе стройплощадка расположена в районе бухты Омега, на территории когда-то принадлежавшей профилакторию ЧФ, а потом — госпиталю ВМСУ. Это капитальный объект по типовому проекту, рассчитанный на 60 койкомест. Сдать его должны к 15 маю.

Главным военно-медицинским управлением Минобороны уже определен состав медперсонала медцентров. В данный момент доктора проходят обучение на курсах повышения квалификации в Военно-медицинской академии им.Кирова в Санкт-Петербурге. Параллельно формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Как обещает МО, специализированную медицинскую помощь в новых медцентрах сможет получать и гражданское население.