За сутки в России выявлено 500 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 31 марта по данным Росприроднадзора, в стране 2337 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 121 человек выздоровел, 17 — умерло.

За последние сутки выявлено 500 новых случаев заболевания. На 30 марта прирост количества заболевших составил 302 человека.

В Москве за сутки выявили 387 заболевших (всего их 1613), в Санкт-Петербурге — +48 (98), Республика Крым — +1 (16).

Всего в мире в 200 странах 801 тысяча подтвержденных случаев заболевания COVID-19, более 38 тысяч человек умерли. США (164 тыс.), Италия (101 тыс.) и Испания (94 тыс.) по количеству заболевших уже опередили Китай (81 тыс.). Самое большое количество жертв пандемии — в Италии — 11,6 тысяч человек.