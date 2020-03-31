Возил строительный мусор не туда и под кайфом

Удалось зафиксировать факт несанкционированного сброса отходов грунта вперемешку со строительными отходами из грузового автомобиля. На водителя самосвала составлен протокол об административном правонарушении за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления, что влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч рублей.

Однако этим нарушения не ограничились. У водителя грузовика (1981 года рождения) были обнаружены признаки наркотического опьянения. Он отказался пройти медицинское освидетельствование, после чего на него был составлен протокол о штрафе в размере 30 тысяч рублей и лишении водительских прав сроком до двух лет.

Ко всему перечисленному выяснилось, что у водителя нет регистрационных документов на автомобиль — свидетельства о регистрации транспортного средства и полиса ОСАГО. Последнее повлекло за собой наложение уже третьего штрафа, на сей раз в размере 500 рублей.