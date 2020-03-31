В Севастополе вводится режим всеобщей самоизоляции

В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции жители города обязаны не покидать свои квартиры и дома.

Об этом говорится в указе, подписанном врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Документ вступил в действие с 1 апреля 2020 года. Он ужесточает предыдущий указ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности», принятый 17 марта.

Исключение сделано лишь для случаев обращения за экстренной медицинской помощью или при иной прямой угрозе жизни и здоровью, а также при следовании к месту работы или службы, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом.

Разрешается выходить из дома в ближайший магазин, выносить мусор, выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров.

Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, на деятельность правоохранительных органов, органов по делам ГО и ЧС, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

В пресс-службе правительства Севастополя уточнили, что 1 апреля — переходный день, поэтому штрафовать пока никого не будут, но настойчиво объяснят способы контроля и меры наказания.

Все регионы Южного федерального округа перейдут на режим самоизоляции из-за коронавируса в ночь на 2 апреля.

Суть режима самоизоляции — населению настоятельно рекомендовано без острой необходимости не выходить из дома и ограничить все контакты. Это не карантин, который обязаны соблюдать вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу или контактировавшие с такими людьми.