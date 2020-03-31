В Севастополе начали мыть проезжую часть

К этой работе в плановом порядке работники Севавтодора приступили с 29 марта. Задействовано шесть машин, оборудованных специальными поливомоечными установками. Они поливают асфальт основных улиц во всех четырех районах города. Маршруты корректируются ежедневно, используется техническая вода.

Севавтодор призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения и не мешать работе спецтехники.

Надо полагать, что после мойки проезжей части, кое-где наконец-то станет видна разметка, а пластмассовые светоотражающие столбики вернут свой первоначальный ярко-оранжевый цвет и светоотражающую способность.