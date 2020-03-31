В Родном незаконно вырубили 4 га можжевельника

В окрестностях села Родное под Севастополем незаконно вырубили целую можжевеловую рощу на площади в 4 га.

Такую информацию в Севприроднадзор 29 марта сообщили жители села, после чего на место выехали инспекторы отдела охотничьего надзора и надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и животного мира. К ним присоединились сотрудники полиции и ГКУ «Севастопольское лесничество».

Они зафиксировали незаконное уничтожение 668 краснокнижных можжевельников на площади 4 га. Как сообщается, можжевеловая роща находилась на участке сельскохозяйственного назначения.

Еще одним неприятным сюрпризом стало обнаружение части срубленного можжевельника, уже механически переработанного в щепу.

Как сообщается, по результатам выявленных нарушений Севпрпироднадзором проводятся соответствующие процессуальные действия: выявляются обстоятельства происшедшего, устанавливаются виновные, которых обещают привлечь к ответственности. По предварительным данным ущерб, нанесеный природе, составил более 10 миллионов рублей.

В правительстве Севастополя 31 марта заявили, что виновных обязательно накажут за содеянное. При этом, остается неясным, как уничтожение такого количества краснокнижных можжевельников так долго оставалось незамеченным для сотрудников Севприроднадзора. На вырубку столь впечатляющего количества деревьев понадобился явно не один день и техника.