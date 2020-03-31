В Крыму новый случай заболевания коронавирусом

На 31 марта в Республике Крым подтвержден второй местный случай коронавирусной инфекции. От носителя вируса заразился член семьи. Таким образом, на текущий период зарегистрировано 16 случаев, сообщил на ежедневном совещании штаба по предупреждению распространения заболевания на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов.

Первый местный случай был выявлен 28 марта. Заражение произошло из-за контакта с прибывшим из неблагополучной по новой коронавирусной инфекции страны, который не соблюдал режим самоизоляции. Заболевший посетил медицинский центр, где заразил врача во время медосмотра. Второй новый заболевший — член семьи врача.

В отношении всех контактных лиц проводятся профилактические мероприятия. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, из числа отдаленных контактов — находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Проводится лабораторное обследование всех перечисленных граждан.

Руководство Крыма просит жителей полуострова соблюдать режим самоизоляции, максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости. При посещении магазинов, аптек, и других мест жизнеобеспечения, находясь в общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.