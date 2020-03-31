Успокоиться и перестать паниковать помогут психологи СевГУ

Группа психологов и студентов-стажеров кафедры психологии Севастопольского государственного университета вызвалась на безвозмездной основе помочь жителям города преодолеть тревоги и страхи, связанные с сложившейся ситуацией в мире, в стране и в городе, обусловленную угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Дипломированные и будущие психологи убеждены, что противостоять создавшейся ситуации можно, объединившись, поэтому свою инициативу они проводят под девизом: «Слаб человек, когда один, а наша сила — в единстве».

Предлагаемая психологическая помощь рассчитана на тех, кто не может самостоятельно справиться с охватившим его страхом, боязнью экономических проблем.

— Мы решили организоваться и помочь людям. Наша поддержка будет осуществляться в виде онлайн-бесед (скайп или другая площадка), которые сможем вести до 20 минут. Планируем проводить работу в течение месяца с возможностью пролонгации, — рассказал «Севастопольской газете» координатор проекта Андрей Дымерец.

По его словам, звонки с просьбой помочь уже начали поступать. Люди интересутся серьезностью нынешней ситуации и способами, которые помогут им преодолеть возникающее состояние паники. По поводу, например, возможной потери работы.

А Дымерец также раасказал, что специалисты-психологи владеют действенными методиками, которые помогут «разминировать» проблему, посмотреть на нее с другой стороны, расширив видение действительности.

— Наша задача — снять градус напряженности и, возможно, перевести проблему в задачу, сделать из нее ресурс, который поможет человеку, — пояснил он. При определении более серьезного состояния психологи подскажут, куда следует обратиться для оказания более глубокой помощи.

Психологи также готовы дать рекомендации, как совместить вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции с общим укладом жизни людей.

Если вы нуждаетесь в такого рода помощи, позвоните координаторам проекта с 10.00 до 20.00, и они соединят с дежурным волонтером-психологом.

Телефоны координаторов: +7 (978) 859-79-92 (Андрей Дымерец), +7 (978) 854-32-33 Алексей Ширяев.