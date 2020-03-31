Цены на лимоны и антисептики взлетели

В Севастополе введен режим повышенной готовности и каждый день меры по недопущению заражения коронавирусом ужесточаются.

Людей на площади возле Малахова кургана стало значительно меньше. Треть из них, в основном молодые люди, в медицинских масках. Но носят их больше для самоуспокоения, чем защиты от вируса. У многих маской закрыт только рот, а нос и подбородок не защищены.

На вопрос, почему маска не прилегает плотно к лицу, отвечают: «Неудобно! Дышать нечем, повязка наезжает на глаза, очки запотевают».

Пожилые люди, которых по-прежнему на улицах достаточно, средств защиты почти не имеют или используют для масок подручные материалы — шарфы и платки.

Готовых медицинских масок в четырех аптеках, размещенных на площади, по прежнему нет. Фармацевты в масках на вопрос, если ли маски в продаже, только удивленно молчат.

Дезинфицирующие средства нашлись в аптеках сети «АВ&К». За 250-граммовый флакон с дезинфицирующим мылом придется отдать 250 рублей, а за дезинфицирующий раствор в полутора литровой пластиковой канистре — 2500 рублей.

В небольшом магазине бытовой химии 100-граммовый флакон антисептика продают за 300 рублей, а 400-граммовый с пульверизатором — за 650.

Цены на фрукты и овощи на развалах поползли вверх и поднялись примерно на 20-30 рублей. Найти апельсины, мандарины и бананы дешевле 100 рублей не удалось. За лимоны просят 350 рублей за килограмм. Никакого ажиотажа в магазинах не наблюдается.

Общественный транспорт с 31 марта по 14 апреля в дневное время не работает. Многие узнали об этом только столкнувшись с реальностью.

— А что автобусы не ходят? — поинтересовалась у нас женщина. Пришлось довести до сведения, что работа общественного транспорта ограничена: троллейбусы вррбще не выходят на маршруты, автобусы и катера работают только с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 23.00. Неинформированных людей оказалось достаточно много.

Популярное место прогулок — Малахов курган закрыт. Севастопольский военно-исторический музей-заповедник, объединяющий шесть музейных объектов, один из первых ввел временные ограничения на посещение музеев.

Детские площадки, которые еще в выходные дни были полны детей с родителями, сегодня опустели. Праздно гуляющих и слоняющихся без дела, не заметно.

Можно отметить, что люди стараются придерживаться режима самоизоляции и серьезно относятся к мерам по предупреждению распространения опасного вируса. Но нельзя не заметить, что средствами индивидуальной защиты население города не обеспечено.