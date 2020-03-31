Новых случаев заражения нет, под наблюдением остаются 1121 человек
По состоянию на утро 31 марта новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Севастополе не выявлено. Об этом сообщают в пресс-службе правительства города.
В инфекционной больнице находятся 35 пациентов, за минувшие сутки трое были выписаны и один поступил.
С начала года в Севастополе под наблюдением находились 3381, снято с наблюдения по завершении срока карантина 2260 человек.
Таким образом, под наблюдением по месту жительства находится 1121 человек.
Напомним, телефон горячей линии для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19 +7(8692) 41-77-07.