На подъездах к Севастополю установили блокпосты

На подъездах к Севастополю 31 марта развернули пять пунктов проверки въезжающего в город автотранспорта.

Мероприятия проводят с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Как пояснил врио губернатора Михаил Развожаев, такая мера направлена на ограничение въезда в Севастополь жителей других регионов страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, и выявление лиц, которые нарушают режим самоизоляции.

Всего установлено пять пунктов пропуска на дорогах:

— 44-й км автодороги Симферополь – Севастополь (район Верхнесадового, километраж считают от Симферополя);

— 43-й км автодороги Ялта – Севастополь (граница с Крымом, в районе кафе «Дамир»);

— 57-й км автодороги Ялта – Севастополь (кольцо-поворот на Орлиное);

— 11-й км автодороги Танковое – Оборонное (перед Мангупом);

— 2-й км автодороги Орловка – Бахчисарай (село Вишневое).

О перекрытии дороги на Саки, где должен быть шестой пост, в сообщении правительства Севастополя ничего не говорится. Логично предположить, что пост размещен в районе поворота на Андреевку.

В пункте пропуска просят предъявить паспорт гражданина РФ, измеряют температуру и раздают «Анкету въезжающего в Севастополь во время режима повышенной готовности...» Там следует указать причину нарушения режима самоизоляции, цель поездки в Севастополь, ответить на вопрос о возможном факте пребывания за пределами РФ в предыдущие 20 дней, а также указать адрес, по которому гражданин намерен остановиться в Севастополе, и номер контактного телефона.