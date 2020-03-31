Экстренные предупреждения объявлены в Южном федеральном округе из-за заморозков

Холодный атмосферный фронт принесет в первые три апрельских дня заморозки на территорию Крыма, Волгоградской и Ростовской областей.

Экстренные предупреждения в связи с понижением температуры воздуха до минус 9 градусов объявили 31 марта ГУ МЧС этих регионов.

Крымские синоптики предупреждают о заморозках в степных и предгорных районах полуострова: в ночные часы при ясном небе до -4°. Днем воздух будет прогреваться до +9…+14°.

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 1 по 3 апреля заморозков на территории Севастополя не будет. По ночам ожидается 1-3°С тепла, днем — 8-10°С тепла.