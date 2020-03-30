Загорелось здание правительства Севастополя

Около 150 человек эвакуированы из-за пожара в здании на ул.Ленина, 2.

Возгорание произошло в пристройке во дворе здания городского правительства, площадь пожара составила около 8 кв.м.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю сообщили, что открытое горение уже ликвидировано, тушение пожара продолжается.

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Полностью пожар был ликвидирован в 13.24. В тушении задействованы от МЧС: пять единиц техники и 50 человек личного состава. На месте также работали полиция, ГИБДД и Севастопольэнерго.