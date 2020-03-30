В аптеках раскупили парацетамол

В Севастопольских аптеках раскуплен весь парацетамол. Об этом 30 марта на заседании штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.

— К сожалению, в наших аптеках на сегодня полностью уничтожен запас парацетамола, его скупили большое количество. Но сейчас есть люди, которым по жизненным показаниям нужен именно парацетамол, — сообщил А.Кулагин. По его информации, будут предприняты меры, чтобы в аптечной сети были все препараты, но обратился ко севастопольцам с просьбой ажиотажно не скупать медикаменты только для того, чтобы все они бессмысленно хранились дома.

В свою очередь, врио губернатора Михаил Развожаев сказал, что сам по себе парацетамол — не проблема, им город обеспечат, вопрос состоит в том ажиотажном спросе, который совершенно необоснованно рождается на фоне сегодняшних событий и кем-то провоцируется.

— Пока однозначного протокола Министерство здравоохранения по коронавирусу не предложило. Чудесной таблетки, которую можно выпить и ходить, нарушать режим самоизоляции нет. Поэтому лучше соблюдать режим самоизоляции и не подцепить этот замечательный в кавычках вирус, — заметил М.Развожаев.