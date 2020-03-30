Троллейбусы и паром поставят на прикол

Из-за ситуации с коронавирусом в Севастополе с 1 апреля автобусы и катера будут выходить на линии только в утренние и вечерние часы. Движение троллейбусов и парома вообще запретят.

Такую информацию озвучил на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса замгубернатора Денис Солодовников.

«С 1 апреля будет закрыто движение всех троллейбусных маршрутов. Будет ограничена работа другого общественного транспорта», — объяснил Д.Солодовников.

Автобусы и катера будут ходить с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 22.00. Такой график определен необходимостью добираться на работу сотрудникам предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Ограничения будут действовать до 5 апреля, а при необходимости будет продлено.

С 1 до 14 апреля на автовокзале и автостанциях Севастополя приостанавливается прием и отправка автобусов междугородного сообщения.

Электрички пока ходят в обычном режиме, но в справочной севастопольского железнодорожного вокзала рекомендовали в дальнейшем уточнять эту информацию по тел. 65-31-51.

В пятницу, 27 марта, правительство Севастополя сообщило о прекращении действия бесплатного проезда в общественном транспорте для пенсионеров и других льготников, чтобы они соблюдали режим самоизоляции. Но к понедельнику выяснилось, что большое количество пенсионеров работают в медучреждениях и на объектах ЖКХ. Им выдадут специальные пропуска для бесплатного проезда.

В Севастополе на 30 марта пять человек заболели коронавирусной инфекцией Covid-19 и госпитализированы в городскую инфекционную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.