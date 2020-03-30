Россиянам с 30 марта запрещено выезжать за границу

В соответствии с распоряжением Правительства РФ с 30 марта временно запрещен выезд за рубеж гражданам Российской Федерации.

Исключение сделано для выезда в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства.

Въезд граждан России в Российскую Федерацию осуществляется в прежнем порядке — без ограничений, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

С 18 марта въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства временно ограничен. Убывающим в страны постоянного места жительства иностранцам и лицам без гражданства выезд разрешается.

В случае возникновения вопросов по порядку пересечения государственной границы Российской Федерации рекомендуется обращаться за консультацией в Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым по телефонам (3652) 77-16-71, (3652) 77-16-73, (3652) 77-16-20.