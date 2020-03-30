Рекомендовано свадьбы отложить

Управление записи актов гражданского состояния Севастополя перешло на дистанционный режим работы. С 30 марта по 6 апреля приема нет. Исключение сделано только для государственной регистрации смерти и рождения.

Заявление на регистрацию рождения, заключения брака и расторжения брака нужно подавать через портал Госуслуг или записаться по телефону.

«Для желающих в этот период совершить регистрацию брака, рекомендуем перенести торжество на более поздний срок. Но если граждане будут настаивать — мы обязаны будем их зарегистрировать. На церемонии может присутствовать не более 10 человек», — объяснила вице-губернатор Ольга Тимофеева.

Она сообщила, что загсы оцифровали и передали в Единый государственный реестр все записи о рождении с 1 января 2013 года по 30 сентября 2018 года. С 1 октября 2018 года регистрация уже велась в Единой системе. Формирование реестра необходимо для получения новых ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Эти выплаты введены с 1 января 2020 года. Их обещали выплачивать с июля, но потом по поручению президента было решено ускорить составление реестра и начать платить уже с июня.