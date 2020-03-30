Предприятия Крыма начали производство масок и дезинфицирующих средств
В Крыму в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции наладили изготовление защитных средств, сообщила пресс-служба Министерства промышленности Республики Крым.
Три предприятия занялись пошивом защитных марлевых масок по индивидуальным заказам организаций: «Квартет», «Арттекс Крым», «Осень». Сшить до 700 единиц масок готовы швейная фабрика «Арден», Керченская швейная фабрика и ИП Ипполитова.
Симферопольское производственное объединение «Крымпласт» производит полиэтиленовые бахилы, комбинат «Крымская роза» — дезинфицирующие средства.