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Полиция контролирует соблюдение карантинных мер

Рябов Михаил

Рейды представителей полиции, Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения выявляют торговые точки, не прекратившие работу по указу «О введении на территории Республики Крым режима повышенной готовности».

С администрацией заведений, в которых во время рейдов выявлены нарушения, проводят разъяснительную работу и составляют протоколы об административной ответственности.

Полиция напоминает, что пренебрежение карантинными нормами может повлечь и уголовную ответственности по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она предусматривает ответственность за нарушение гражданином санитарно-эпидемиологических правил, если оно привело к массовому заражению людей. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до одного года. Но если нарушение самоизоляции приведет по неосторожности к смерти человека, — до пяти лет лишения свободы.

Одно уголовное дело в Крыму по факту заражения новой коронавирусной инфекцией уже возбуждено. Заболевший посетил медицинский центр, где заразил сотрудника медцентра во время медосмотра.