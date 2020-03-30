Не повторяйте итальянский сценарий

Наиболее пострадавшая от коронавируса Covid-19 страна в Европе — Италия. Учиться лучше на чужих ошибках, решили в «Севастопольской газете» и связались с Бергамо — городом, который потерял наибольшее количество своих жителей в этой пандемии.

С 30 марта в Севастополе началась нерабочая неделя. Она объявлена по всей стране, чтобы обезопасить людей от заражения опасным вирусом. Граждане должны оставаться дома в самоизоляции, не посещать места массового скопления людей, чтобы не заразиться самим и не заразить других, в том случае, если кто-то является носителем вируса Covid-19, а симптомы болезни еще не проявились. Это вынужденная, но необходимая мера.

Об опасности нового вируса журналисты «Севастопольской газеты» поговорили с Ангелой Локателли, жительницей маленького местечка Вилла-Де-Серио (Villa di Serio), расположенного на территории города Бергамо в Ломбардии. Того самого города, который стал эпицентром массового заражения в Италии и потерял наибольшее количество своих жителей.

Все заболели одновременно

Коронавирус — опасная инфекция, и люди ни в коей мере не должны относиться к ее распространению беспечно или легкомысленно. А.Локателли может рассказать много грустных и радостных историй, которые произошли с ее знакомыми и соседями в последнее время.

— Я могу рассказать, как муж и жена умерли от коронавируса в течение нескольких часов, — говорит наша собеседница. — Или о сеньоре, живущей здесь, в Вилла-Де-Серио, которая была беременна. В конце января она почувствовала себя неважно. У нее сильно болела голова, появилась тяжесть в области груди. Врач, навестивший ее, сказал, что у нее, возможно, плеврит. Затем началась лихорадка, и только после этого врачи сделали ей тест на Covid-19, который оказался положительным. Она и вся ее семья: муж, сестра, племянник должны были жить в карантине. Но на прошлой неделе она родила здорового мальчика, и тест у него не является положительным на Covid-19.

По словам А.Локателли, главная проблема, с которой столкнулись жители Бергамо, заключается в том, что огромное количество людей заболело одновременно. И в больницах оказалось недостаточно коек и реанимационных боксов для всех нуждающихся. В Ломбардии люди работали день и ночь, увеличивая количество коек, но этого все равно было недостаточно. Заболевших стали отправлять в другие города Ломбардии, затем в другой регион.

— Многие оказались вообще без медицинской поддержки. Когда вы обращаетесь в скорую помощь, то на другом конце спрашивают: сколько вам лет и есть ли старики? Если они есть, то нам говорят, чтобы пожилые оставались дома. Вот почему число людей, погибших от коронавируса, не является реальным. Власти считают, что умерли только те люди, которые были госпитализированы с положительным тестом. Но огромное количество людей умирает из-за коронавируса дома, их не тестируют, поэтому они считаются людьми, умершими от пневмонии. Власти говорят, что в Италии из-за коронавируса погибло 10 тысяч человек, но реальные цифры гораздо выше, — считает женщина.

Потеряли драгоценное время

— Проводились ли какие-либо профилактические мероприятия в вашем городе после того, как стало известно о коронавирусе в Китае?

— Превентивные действия в Ломбардии начались тогда, когда ситуация стала драматичной. Этот вирус очень заразен, и мы потеряли несколько драгоценных дней. Первый случай заболевания в Ломбардии был обнаружен 21 февраля. Тогда власти заблокировали город, где был объявлен первый случай заболевания. Город Кодоньо находится примерно в ста километрах от города, где я живу. Вирус настолько силен, что 23 февраля в моем маленьком городке Вилла-Де-Серио уже была первая жертва вируса. В тот же день было установлено, что больница в деревне Альцано Ломбардо, рядом с нами, была очень опасным местом, где распространялся вирус, но власти закрыли ее только на один день, в воскресенье, 23 февраля. Это было ужасной ошибкой. Люди продолжали ходить в эту больницу, не зная, что она является центром заражения. В следующий вторник скорая помощь начала работать с сиренами. Днем и ночью и так в течение нескольких дней они отвозили зараженных в больницу.

— Когда произошло первое заражение в вашем городе?

— Первый случай заболевания в моей деревне был объявлен 23 февраля. Больной пожилой мужчина был госпитализирован в больницу в Альцано Ломбардо и умер из-за коронавируса.

— Были ли предприняты какие-то профилактические действия после того, как обнаружился первый инфицированный человек?

— 23 февраля власти региона обязали пабы и бары закрывать в шесть вечера. Запретили людям приближаться друг к другу на расстояние до одного метра в общественных местах. Торговые центры перестали работать по субботам и воскресеньям. Но этого оказалось недостаточно. 21 февраля в Ломбардии было заражено 16 человек, а на следующий день зараженных уже было на порядок больше. Особенно быстро вирус распространялся среди людей, которым исполнилось 60 лет. Или, может быть, вирус был в моем регионе намного раньше, чем мы предполагали.

— Как быстро вирус распространился по городу?

— Мгновенно, как бомба. Некоторые газеты пишут, что вирус уже циркулировал здесь в январе. На севере Италии врачи сообщали о подозрительной пневмонии еще в ноябре 2019 года.

— Каковы симптомы заболевания?

— Сначала власти говорили, что заболевание похоже на грипп, но вскоре они перестали об этом говорить. Если ваше тело здорово, то вы можете иметь вирус и вообще не чувствовать себя больным. У вас может быть и небольшая лихорадка, а затем вы потеряете вкус и запах. Или у вас может быть очень высокая температура, больше 39 градусов, и вам будет становиться все хуже и хуже, потом станет трудно дышать, и только тогда вас госпитализируют.

— Сколько больниц в городке? Достаточно ли в них коек, медицинского оборудования?

— У нас, в Бергамо, много больниц, как государственных, так и частных. Но количество людей, нуждающихся в госпитализации, увеличивается настолько быстро, что сейчас мы превращаем даже выставочные пространства в больницы.

Настоящая проблема в самом начале состояла в том, что врачи и персонал не были подготовлены. У них не было ни масок для лица, ни достаточного количества перчаток, вообще никакого оборудования для лечения заразных людей.

Российские врачи, прибывшие сюда несколько дней назад, сейчас объясняют сотрудникам всех этих больниц, как не допустить распространения вируса. Они объясняют все процедуры, которые необходимо соблюдать, чтобы предотвратить появление носителя заразы. Мы совершенно не были готовы к этой пандемии.

— Что лично вы делаете для предотвращения заражения?

— Я держусь подальше от людей, по крайней мере, соблюдаю дистанцию в один метр. Я ношу перчатки и всегда ношу маску для лица ручной работы, потому что промышленные медицинские маски все еще недоступны для населения. Я тщательно мою руки с большим усердием, чем я делала это раньше. Когда возвращаюсь с работы, то покупаю еду, а потом сижу дома.

— Какие меры предосторожности действуют сейчас в вашем городе?

— Карантин. Все должны оставаться дома. Открыты только продовольственные магазины, больницы, аптеки и магазины, подобные тому, где я работаю [А.Локателли работает продавцом газет и сигарет], и все те, кто обеспечивает работу в этих заведениях, имеют специальные пропуска для нахождения на улице или рабочем месте. По условиям карантина гражданин может удалиться от дома не далее, чем на 200 метров. В любом другом случае, например, покупка еды, поход к врачу или в больницу — вам будет нужна сертификация. Штраф за нарушение карантина — три с половиной тысячи евро.

— Сколько людей, которых вы знаете лично — друзья, родственники, соседи — были заражены или умерли?

— У моего племянника и мужа, у моей сестры были легкие симптомы: они потеряли вкус и запах. Но многие мои клиенты умерли или все еще больны. Самая важная проблема заключается в том, что мы не знаем, были ли мы инфицированы или нет, так как тест выполняется только в том случае, если вас госпитализировали. Может быть, вы позитивны на Covid-19, но вы об этом не знаете и можете заразить людей.

— Что нужно делать, чтобы оставаться здоровым?

— Вы должны следовать правилам: никаких сборищ, необходимо носить маску для лица, перчатки, мыть руки и надеяться на удачу, так как эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не создадут вакцину или правильное лекарство.

— Видели ли вы русских военных-вирусологов, которые приехали в ваш город, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом? Является ли их помощь эффективной или бесполезна, как пишут некоторые итальянские СМИ?

— Я не видела их своими глазами, так как не могу поехать в Бергамо, но местная газета сообщает, что они объясняют, как защитить людей, работающих в больнице, от заражения и распространения вируса. Здесь они помогают санировать дома престарелых. Это еще одна причина, по которой многие пожилые люди умерли: в доме престарелых не проводилась дезинфекция, а они, как оказалось, были заражены вирусом и погибли.

— Может быть, у вас есть какие-то личные мысли, которыми вы бы хотели поделиться с людьми и которые могли бы помочь им спасти свою жизнь?

— Вы должны быть очень осторожны, потому что не знаете, есть ли вирус рядом с вами или нет. Еще в декабре 2019 года я спокойно слушала новости из Китая об этом вирусе, и в один прекрасный день он был здесь! Мы оказались подавлены вирусом, и наш опыт должен научить вас, как защитить себя и не оказаться неподготовленными, какими оказались мы.

— Каково настроение общества в городе сейчас?

— Все шокированы, но стараются сотрудничать и помогать друг другу. Огромное количество умерших создало колоссальную проблему с процедурой кремации. Поэтому тела отправляются в другой город для проведения процедуры. Когда кого-то забирает скорая помощь, может случиться так, что вы его больше не увидите, даже если он умрет. Я имею в виду, например, если твоя мать очень больна, и ее забрала скорая помощь, то вы не можете последовать за ней. Позже кто-то позвонит вам и расскажет, в какой больнице она находится, но вы все равно не можете ее навещать. Иногда врачи звонят, чтобы сообщить, как пациент себя чувствует. Но однажды может раздаться звонок, и вам сообщат, что ваша мать умерла. А ты ничего не можешь сделать и больше ее никогда увидишь. Это очень мучительно.

Справка

На 31 марта в Италии зарегистрировано более 101 тысяч заболевших Covid-19, 11,6 тысяч человек умерли от этой коронавирусной инфекции.