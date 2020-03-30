На карантине осталась только треть севастопольцев из группы риска

Люди, у которых карантинный период завершился без проявления симптомов новой коронавирусной инфекции, сняты с наблюдения.

В Севастополе под наблюдением на субботу, 28 марта находилось 2421 человек, через сутки — их уже было 784. Пяти пациентам с подтвержденным накануне диагнозом коронавирусной инфекции медики оказывают необходимую помощь. В инфекционной больнице 38 пациентов. Новых случаев заражения не зарегистрировано, сообщила пресс-служба правительства города.

В России на 29 марта было 1534 заболевших, 8 смертельных случаев, 64 человека выздоровели.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 2873 человек, вернувшихся из заграничных поездок, в больницах — 62 человека, изолировано в обсерваторы — 10, выявлено 15 положительных на Covid-19.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи одиноким пожилым людям: +7(8692) 227-227.