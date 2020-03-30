Леса Крыма закрыли из-за массовых прогулок на фоне коронавируса

Крымские власти с 30 марта ввели запрет на посещение лесов полуострова на 21 день после того, как зафиксировали в выходные дни 7,5 тысячи отдыхающих в них на фоне призывов к самоизоляции из-за коронавируса.

Об этом на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса в регионе доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

«Минприроды Крыма принято решение о закрытии лесов Крыма [для посещения] с 30 марта. Вводится ограничение ограничение пребывания граждан в лесах и выезда в них транспортных средств сроком на 21 календарный день», — цитирует ТАСС А.Рюмшина.

Он отметил, что, по подсчетам властей региона, за выходные леса Крыма, несмотря на призывы к самоизоляции и объявления пожароопасного периода, посетили около 7,5 тысячи человек.

«На сегодняшний день в мониторинге пожарной опасности в лесах и лесных пожаров принимает участие 88 человек личного состава учреждений лесной отрасли. Будет задействовано 33 группы и 31 автомобиль», — пообещал А.Рюмшин.

По данным Роспотребнадзора Крыма, в регионе выявлено 15 заразившихся Covid-19. Под медицинским наблюдением находятся 2873 человек, в стационарах — 62 человека, изолировано в обсерваторы — 10 человек.