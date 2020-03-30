Количество больных коронавирусом в Севастополе не изменилось

Новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на утро 30 марта в Севастополе не зарегистрировано.

Пяти пациентам с подтвержденным ранее диагнозом врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Всего в инфекционной больнице 38 пациентов. Проходят карантин 2956 человек, из них 920 — под медицинским наблюдением, сообщили в оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В Севастополе приостановлена работа общепита, всех развлекательных и спортивных заведений. Запрещена новая бронь гостиниц.

Открыта аптеки, продуктовые магазины, зоомагазины, салоны связи.

Почтовые отделения работают по сокращенному графику: с 8.00 до 15.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. В субботу — до 14.00, воскресенье выходной. Периодические издания и пенсии обещают доставлять.

Жителей города просят самоизолироваться и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Всего в России на утро 30 марта заболевшие коронавирусной инфекцией выявлены в 71 регионе. Больше всего их в Москве (1226), Московской области (119), Санкт-Петербурге (50). В соседнем с Севастополем регионе — Республике Крым — их 15.