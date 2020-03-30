Деньги за маски не берем!

Жители Севастополя не стали ждать, пока в аптеках ликвидируют дефицит, и стали сами шить многоразовые маски и раздавать их всем желающим бесплатно.

Особо предприимчивые ателье незамедлительно решили навариться и быстренько перестроили производство под потребительский спрос, который, как известно, формирует цену. И ничего, что в сложившейся ситуации классическим законам экономики явно противостоят вопросы здравого смысла, морали и нравственности. Ведь это тот самый случай, когда здоровье каждого — это здоровье всех.

Так считают в общественной организации «Сердце Севастополя», члены которой организовали сбор и бесплатную выдачу масок всем нуждающимся в таком способе индивидуальной защиты. При этом предлагается оставить за скобками споры об эффективности масок в качестве профилактики распространения коронавирусной инфекции. Даже если маска помогает всего лишь успокоить нервную систему, ее стоит носить.

Здоровье каждого — здоровье всех

Как объяснили «Севастопольской газете» в пункте выдачи масок по адресу: ул.Гоголя, 20-В, раздаваемые маски шьют по зову сердца и желанию помочь другим обычные люди, которых удалось объединить через социальные сети. Такие добровольные швеи чаще всего сами и привозят свою продукцию к пункту выдачи.

По словам волонтера Натальи, люди сами выразили желание помочь друг другу. Кто-то шьет из своего материала, кто-то поделился тканью, и ее доставили тому, кто готов шить, но не из чего. Вот почему маски получаются самые разные: с цветочками, в полосочку, в горошек...

— Такие маски — многоразовые, их можно стирать и утюжить. К открытию в 10 утра людей около пункта собирается очень много. Но мы решили, что будем выдавать по одной маске в руки, — объяснила Наталья.

Буквально через минуту к пункту выдачи подошел мужчина с просьбой выдать ему сразу пять масок якобы для пяти пенсионеров.

Аргументация мужчины, что эти люди не могут прийти за масками сами, сразу вызвала недоверие волонтеров. С пожеланием этим людям здоровья и рекомендацией не покидать своих квартир мужчина получил только одну маску.

Модные маски

Татьяна и Сергей — владельцы небольшого ателье по пошиву детской одежды бренда KrutVert. Их основная продукция — веселые пайты и комбинезоны для детишек и их мам. Но в сложившихся обстоятельствах ассортимент продукции пришлось дополнить многоразовыми двусторонними масками, которые в настоящее время забирают, что называется, прямо из-под швейной машинки. Еще бы — ребята раздают маски бесплатно!

По словам Татьяны, сначала от заказов на маски они решительно отказывались, считая, что шить маски и тем более продавать их не слишком этично. Но потом к ним стали обращаться друзья и знакомые: мол, купить негде, помогите.

— Первые маски с наклейками и всяческими рисунками мы сшили из каких-то обрезков и, разумеется, подарили. После того, как остатки и обрезки закончились, начали кроить свои полотна. Одновременно некоторые люди стали предлагать хранящиеся у них отрезы новых хлопковых тканей. Одновременно откликнулись швеи-добровольцы и девчонки, которые шить особо не умеют, но по прямой строчить могут. Они-то и стали нашими помощницами, — рассказывает Татьяна.

По ее словам, первые три дня выдавали маски по количеству членов семьи, потом ограничили до двух на семью. Во-первых, потому что объявили карантин, а, значит, дети и пожилые люди должны сидеть по домам.

Другое дело, что статус самого предприятия пока остается неопределенным — при том, что там производятся средства индивидуальной защиты, никаких официальных полномочий в виде, например, госзаказа, они не имеют.

Ребята с волнением ожидают решения правительства города, которое может запросто запретить им работать.

А, собственно, зачем запрещать, если маски KrutVert охотно разбирают? Поскольку ателье детское и ткани светлые, то и маски получаются веселенькие, что однозначно снимает психологическое напряжение. А для сотрудников ГИБДД (они тоже заказчики) сшили однотонные маски. Изделия KrutVert с удовольствием заказывают медработники, фармацевты, сотрудники детских садиков и просто горожане.

— Сегодня наши маски стали модными, — шутит Татьяна. Она же рассказала о по-настоящему курьезных звонках, которые то и дело раздаются в их ателье. Один из севастопольцев, явно бывший военный, позвонил с вопросом: сколько масок положено(!) на человека? Другой звонящий заявил, что ему нужно 100 штук, и потребовал назвать адрес, где забрать.

Повеселившие всех вопросы: «Как можно заполучить(!) ваши маски?» и «Сколько стоит ваше произведение искусства?»

Кстати, деньги предлагают постоянно. Но Татьяна и Сергей твердо решили, что будут последними в этом городе, кто начнет торговать масками. Они также решительно отказываются шить для перепродажи.

Разве что от шоколадок не отказываются, да и то потому, что швеи работают без перерыва и, разумеется, устают.